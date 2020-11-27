台東林區管理處與保七總隊第九大隊於9月運用物聯網監控山區，26日查獲1起竊取牛樟菇案件，所竊牛樟菇重1.24公斤、市價近10萬元。（台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

台東林區管理處與保七總隊第九大隊於9月運用物聯網監控山區，26日查獲1起竊取牛樟菇案件，所竊牛樟菇重1.24公斤、市價近10萬元。（台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

台東林區管理處與保七總隊第九大隊於9月運用物聯網監控山區，26日查獲1起竊取牛樟菇案件，所竊牛樟菇重達1.24公斤、市價近10萬元，全案經保七總隊第九大隊台東分隊漏夜偵查後，已移送台東地檢署偵辦，並追查後續收贓管道。

專案隊員於26日傍晚在關山第55林班發現1名行跡詭異，身上背負雜物的陳姓男子，他眼神閃爍，同時瀰漫牛樟特殊氣味，隊員立即上前盤查，他見行跡敗露，便配合專案隊員搜查，當場人贓俱獲，警方也在他背負雜物堆內發現分級包裝的牛樟菇6包、犯罪工具1批。

隨後，男子也坦言近期滅鼠專案啟動後，查緝強度變高，因此才選擇遠從花蓮步行9天遠赴關山盜採，從較偏僻且人煙鮮至的路線入山，並獨自在山區待了9天，沒想到選擇陡峭崎嶇路線下山，最終還是仍然遭逮，真是「人在做、物聯網在看」。

「真是野外求生高手！」專案隊員表示山區近日都在下雨，陳男既沒背帳篷、也沒有睡袋，還懂得分級牛樟菇，只可惜聰明用錯了地方。

林管處與保七總隊第九大隊日前組成「滅鼠專案隊」，藉由物聯網科技監控，發現山老鼠活動行為有所改變，他們由以往步行出入方便的盜伐熱點，改採至人煙稀少的地點，因此，專案隊員才將冷門路線列為查緝重點。此外，這也是透過物聯網監控下，查獲的第2起竊取森林產物案件。

(中時 )