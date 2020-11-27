金宗喀巴像見證著西藏活佛與清帝間的交流。（國立故宮博物院提供）

除精選故宮書畫、器物、圖書文獻各類典藏外，並與文化部蒙藏文化中心及民間單位等合作，國立故宮博物院北部院區自11月28日起推出「呼畢勒罕─清代活佛文物大展」，帶領觀眾飽覽清代藏傳佛教藝術，同時並介紹清廷與達賴、班禪、章嘉與哲布尊丹巴等重要格魯派活佛世系間互動歷史。

故宮博物院副院長余佩瑾指出，此展由南院啟動而後搬師回北院接續展出，展覽架構及單元規畫雖相同，但因文獻與書畫類文物限展3個月，因此展出內容將很不相同，同時增加了不少器物類展件，再搭配甫完成的8K《龍藏經》介紹影片及清宮佛教造像光雕投影展，「要看完兩展才算完整」。

故宮圖書文獻處科長劉國威介紹指出，此展除了呈現清代活佛文物的藝術價值，更特別之處在於兼具文獻與文物、歷史與藝術、過去與現代，讓觀者得以理解此宗教文化與清廷間的歷史往來，如「清宮與活佛」單元，便整理了漢文「活佛」一詞的淵源，而展名「呼畢勒罕」實為蒙文中稱蒙藏佛教轉世活佛，由此脈絡可見清代皇室受蒙古的影響，且此次不少展件如法衣是首次對外公開展示。

此次的重要展品之一，五世達賴贈予順治皇帝的〈金嵌松石珊瑚壇城〉，乃順治9年五世達賴進京會面時的禮物，原供於西黃寺，章嘉呼圖克圖又請入內廷，後供於養心殿佛堂；又如「金宗喀巴像」，背後有著六世班禪為慶賀乾隆70歲壽辰而赴承德避暑山莊，當時獻禮清單中即有一尊宗喀巴像，但六世班禪不幸於該年在北京因染天花而圓寂，乾隆為紀念他，於次年命造辦處依班禪所獻此像先後再造3尊。

清宮傳統於每年12月初九日在中正殿舉辦「白傘蓋除障法會」，清帝須親自出席參與，本次展覽亦於開展日11月28、29日特邀四位在台藏僧於展廳內以彩砂繪築一幅「白傘蓋佛母砂壇城」，藉此展示亦祈願護國息災。

(旺報 )