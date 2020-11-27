穀保家商今天在黑豹旗8強賽碰上屏東高中頑強抵抗，前4局雙方打成平手，直到第7局攻下3分才拉開領先優勢，最終以8比4辛苦勝出，搶下最後一張4強門票，明天將碰上興大附農，爭奪冠軍賽門票。

穀保今天推出林華偉先發，但他首局就被屏中池恩齊敲出三壘安打，下一棒的潘瑋祥再補上一安先馳得點，穀保打線在3局上突破屏中先發下勾投手黃昱璽，靠著3支安打、高飛犧牲打和觸身球攻下2分反超，但下個半局立刻被屏中追平。

5、6兩局穀保各添得1分，7局上再得3分穩住勝果，儘管屏中在7局下追回2分，最終仍以4分差落敗，止步8強，穀保則是連8年挺進4強。

屏中前兩任「怪投」黃昱璽、陳馥麒讓穀保吃足了苦頭，穀保總教練周宗志坦言，這2位下勾跟左手側投的投手讓自家打線十分困擾，「直到第3任投手是右手正規投球才有機會拉開比分。」

穀保今天遭受屏中緊咬，7局下攻下2分後逼出潘文輝，9下再推出王牌左投、隊長林昱珉守成，周宗志表示，派潘文輝就是在危機時讓他上來踩住煞車，林昱珉則是自己請纓，希望藉由比賽能做調整，也因為分擔局數不多，教練也都讓兩人盡情發揮球速，潘文輝此役最快有154公里，林昱珉也有148公里。

穀保家商「火球男」潘文輝今天最快球速來到154公里。（毛琬婷攝）

讓原本先發的林昱珉、潘文輝轉到後援投手，周宗志表示，這次黑豹旗是要刻意培養二年級的投手，讓他們藉由比賽成長，今天先發的林華偉也是高一時右肩受傷完全休息了10個月，直到今年才復出。

「今天他可說是投出傷癒復出的代表作。」雖然給予林華偉高度評價，但周宗志仍有地方不滿意，「最後他面對屏中第4棒（潘瑋祥）太想硬拚讓我很不滿意，下來時也唸了他一下。」

穀保家商林華偉先發5.2局失2分（1責失）拿下勝投。（毛琬婷攝）

(中時 )