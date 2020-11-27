新店工地墜落意外 疑滑手機不慎跌落 18:072020/11/27 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新店莒光路工地發生墜落意外。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新店區莒光路巷內工地，今（27）日下午3時40分許發生男子墜落意外，1名年約50歲的男子從3層樓高處墜落，無外傷、意識清楚，隨後已送醫觀察。 據了解，該名男子疑似為了抄捷徑，沿高牆外緣行走時不慎跌落，其他工人說，事發前看到他在上面滑手機。由於工地主任表示不認識傷者，傷者身分及墜落原因警方還在清查。 (中時 ) #男子 #工地 #手機 #傷者 #意外 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新聞早班車》4萬薪 健保費可能月增34-66元 07:182020/11/27 政治 寂寞男網路裸聊遭詐騙 休假警即刻攔阻 13:522020/11/27 社會 潛艦國造才開工 台船爆工安意外 04:102020/11/27 政治要聞 扭轉工地文化 奇美醫挺進營建工地戒檳成功率達94％ 14:462020/11/27 健康 超噁HOME爸 3P性侵寄養少女還逼拍影片 16:252020/11/27 社會 變態執行長針孔偷拍女生如廁 手機藏多達2817部影片 15:322020/11/26 社會 暖男救狗不幸溺斃 圍觀民眾拍到「靈魂出竅」 21:582020/11/26 搜奇 澳籍男子斷片失憶車放哪 暖警助尋回 16:452020/11/27 社會 鐵工遭鋼筋貫穿陰囊破蛋 擔憂無法生育 13:202020/11/26 社會 駕駛違規遭「國家級追焦」開罰 照片曝光網暴動：根本彭于晏 22:552020/11/26 生活 社會熱門新聞 社會10點檔》南港山區驚見桶屍 酒店大亨慘死 蛇蠍女買兇殺情夫 - 社會 發現妻外遇老闆 他火速「只花1天」完成離婚 求償百萬遭打臉 - 社會 國道1號南下彰化交流道 8車連環大追撞 - 社會 月薪10萬月刷卡15至22萬 900萬存款來路不明 勞動部貪官遭收押 - 社會 甜美女師穿低胸上課 彎腰狂洩半乳 網噴鼻血：看了2小時 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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