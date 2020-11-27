新北市新店區莒光路巷內工地，今（27）日下午3時40分許發生男子墜落意外，1名年約50歲的男子從3層樓高處墜落，無外傷、意識清楚，隨後已送醫觀察。

據了解，該名男子疑似為了抄捷徑，沿高牆外緣行走時不慎跌落，其他工人說，事發前看到他在上面滑手機。由於工地主任表示不認識傷者，傷者身分及墜落原因警方還在清查。

(中時 )