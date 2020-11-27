由台東縣主辦的全國身心障礙運動會27日在在台東縣立體育館熱鬧開幕，圖為競速輪椅比賽。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

全國身心障礙運動會27日在在台東縣立體育館熱鬧開幕，來自台東53歲的選手陳富貴，報名了鉛球、鐵餅、競速輪椅、桌球等，多達9個項目。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

由台東縣主辦的全國身心障礙運動會27日在在台東縣立體育館熱鬧開幕，將連續進行4天賽事。其中1位來自台東53歲的選手陳富貴，報名了鉛球、鐵餅、競速輪椅、桌球等，多達9個項目；他已在27日取得桌球決賽資格，28日角逐冠亞軍。

「我不是輪椅上的病人，我是輪椅上的活人！」陳富貴是卑南族原住民，17年前開怪手在紅葉山區搶修道路遇到土石崩落，導致頸椎損傷，半身癱瘓。原像植物人般癱在床上，傷後2年接受脊髓損傷復健，才漸漸走出陰霾。

陳富貴把卑南文化公園當作輪椅競速練習場，在自家巷道練習標槍、鉛球，並請朋友削了1公尺半的竹子當標槍擲；鉛球重2公斤，他則以撿來的石頭替代練丟；至於鐵餅，實在不知拿什麼替代，就算了。他想以自身經驗和成果，鼓舞其他脊椎傷患一同走出來，愛上運動。

全障運27日舉行開幕典禮暨選手之夜，行政院副院長沈榮津、教育部長潘文忠及縣長饒慶鈴共同宣布全障運正式開始，將在未來4天角逐15項競賽。

饒慶鈴表示，今年以「陽光台東、超越顛峰」為主題，希望選手能夠突破身體的不便，勇敢超越自我，並以地主身份歡迎所有隊職員，強調原定5月辦理的賽會因疫情延期至今，特別增加防疫組及召募志工服務，更希望除了比賽外，大家也能四處走走，體驗台東的好山、好水、好人情。

(中時 )