草屯鎮垃圾轉運站於20日凌晨因垃圾暫置產生沼氣自燃，由於堆置垃圾多達5萬公噸，火勢一度猛烈，23日南投縣長林明溱、立委許淑華及馬文君親臨現場視察關心及指揮協助調度救災資源，林明溱指示南投縣消防局及環保局盡全力救災，現場23日在環保局方信雄局長指揮及各單位通力合作下獲得穩定控制。

為避免垃圾深層悶燒死灰復燃，各單位於23日至27日不分畫夜持續協力日夜開挖灌水降溫5日，消防局及環保局並於每日24小時派員進駐草屯轉運站不間斷協助救災及監控，過程相當辛苦。

經消防局、環保局及各單位人員不眠不休協力救災下，環保局連日經由空拍機以紅外線監控到垃圾內部溫度已逐漸下降，25日已下降至40多度，並於27日溫度已降至30度以下，已恢復常溫，無復燃之虞，經評估應可解除救災任務，環保局於27日下午5點由局長方信雄與草屯鎮公所簡景賢鎮長辦理撤離交接，將草屯鎮垃圾轉運站交還草屯鎮公所代管，後續也將由公所主政辦理災後監控維護及草屯鎮垃圾轉運站後續維護工作。

環保局長方信雄表示，撤離後仍將全力協助垃圾轉運站後續復原工作，並感謝所有參與本次救災的所有單位人員的協助。

(中時 )