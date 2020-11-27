這兩天跟一位投信的前輩聊天，他是早期就在外商的投信服務，後來40歲就急流勇退，又或者這樣說吧，因為要照顧年邁體弱的父母親，兩個兄長都出國念書後工作定居海外，身為最小的他「只能」盡孝道離開了職場。

同期的幾位夥伴，幾乎現在都位居高位，台灣區的某某總字輩，或者代表人。

他不到四十歲就離開職場，算退休嗎？

好吧！如果用「不用工作」來當定義，他確實不用工作，住家裡，也沒婚沒生，

開銷真的不多，加上以前職場上也賺的快，記得他說當年他們公司，(至少15~20年前)

年薪超過200萬的過半，百萬的算是普通，他的部門就是專門負責法人，對各家企業，具備的專業知識自然是要比較多，要不然被問倒還真的是很糗。

雖然年紀上沒有差很多，不過他一直是一位很棒的老師，很多不懂的，或者市場資訊，我找他求教便是了。

昨天問到他有關「退休的議題」，我想說這是很多讀者最喜歡討論的，一個坊間雜誌也很喜歡討論的主題。

我懇切的問說：「請問您覺得在台北多少錢才能退休，沒富爸媽可以靠的情況下？想說問問您這個年齡的朋友圈，大致上都什麼標準？」

他冷面笑匠型的人，呵呵笑的說：「這問題應該跟老年想要過什麼樣的生活有關，

如果要吃香喝辣，每季出國，那標準就高囉！」

「嗯嗯，那就聊聊你們這年齡，算是白領人士的朋友們。」

他平淡的說著：「上次跟朋友們有聊過這問題，大家普遍是50幾歲左右，有的可能48~49，有聊到好像一個很有名的理財達人的論點，幾乎只講0050或幾檔ETF，他蠻紅的，他的說法就是1100萬，1100萬元＋保險＋自有住宅，就是假設你一年需要的生活費是50萬元。拿1000萬元去做股票投資，只要一年的報酬率有5%，就能賺到1年的生活費50萬元。另外一百萬就當作緊急預備金，倒也是合理。」

我笑著說：「他是指一人，還是指夫妻兩人？」

「這倒是沒說清楚，我猜是指夫妻兩人，不過很確定的是，他也認為一定要有保險與自用住宅，否則租房的開銷會一直燒錢。看來他講法還算中肯。」

不過前輩說，他朋友圈裡都不認為這個數字可以安心養老，1000萬，假如真的每年可以產生5%的年化報酬率，一年50萬，夫妻兩人在台北可能會有些吃緊，另外100萬則是緊急預備金，我認為還OK。

後來我納悶的問：「那老師您的朋友們都說要多少？一年50萬夫妻不夠生活，有說為什麼嗎？或者希望至少多少？」

前輩跟我說：「他們倒是沒講一個明確數字，不過很肯定的是，現在他們的生活水平就很高了，肺炎疫情發生之前，每年出國2~3次是基本的，加上一個家庭有1~2台車也是很正常的事情，畢竟我們這一代，兩或三個孩子都算常見。」

不過，就像開頭說的，這跟生活水平有極大的關係，有人覺得夫妻退休的標準是：

每年都有100萬可花，有人則是覺得夫妻合計有個50萬可花就好，甚至有人覺得勞保勞退領多少就花多少，不困難啊！

這個問題真的因人而異，而且跟生活的行政區也有關，不過我認為台灣大多數人退休生活都不會過太差，因為有健保制度，以及大多有自有住宅，光這兩點就有相當大的保障，至於說能不能出國玩幾次，或者可不可以資助小孩買房頭期款，又或者能不能送小孩出國念書。這些應該稱不上什麼退休計劃了，比較像是你想要犧牲多少去造就你的孩子，孩子盡量讓他們獨立，可以幫忙他們，但不要忽略了自己，有餘力再去幫，不要溺愛過度，到最後反而是害了自己。

祝你們有美好的一天，工作順心，事事順利！謝謝你們的閱讀與肯定。

#退休要規劃但不用煩惱

#正常來一步步做就會到位

本文發表於2020/11/25 畢德歐夫粉專

本文由PressPlay Academy專欄作家畢德歐夫授權轉載，原文刊於

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