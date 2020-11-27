受疫情衝擊，北市觀光產業受創嚴重，為吸引民眾至台北旅遊、消費，北市府觀光傳播局於日前推出「台北加碼go」補助方案，希望繼中央補助辦法後再加溫台北的觀光熱度、搶救觀光產業，針對台北市旅館商業同業公會理事長韋建華日前不滿北市補助方案「四不一沒有」，觀傳局長劉奕霆嚴正駁斥，並強調絕無此事。

針對韋建華理事長提出之「不透明」、「不公開」、「不專業」、「不溝通」、「沒有用心」，觀傳局以三點回應，首先針對「不透明」部分，青年旅館、汽車旅館之補助標準，若是「以床計價」的青年旅館，則每房仍僅能有1人可享每房現場折抵住宿費最高1000 元之優惠。若同一房間同一天有多批旅客入住(如汽車旅館)，則同一房間同一天僅有一位「住宿過夜」的旅客得享現場折抵住宿費最高1000元的優惠。針對青年旅館、汽車旅館之補助標準，與7月1日至10月31日中央的「安心旅遊自由行補助」標準並無二致。

其次，觀傳局指出，針對「不公開」部分，北市旅館需通過觀傳局「安心旅宿」認證才可參與，先前已取得安心旅宿認證的旅館可直接參與這次加碼活動，尚未加入者也可向觀傳局申請，自由行補助名額共10萬名，這次僅補助平日、不補助假日，也是評估在有限經費下，期望能導引旅客於平日入住，且有多家旅館向觀傳局反應，今年春節期間因港澳大陸旅客無法來台，導致生意不如往年，因此也將春節納入補助範疇，相關補助方案已於24日記者會發布，詳細內容皆可至台北旅遊網官方頁面查詢。

第三點，觀傳局強調，針對「不專業」、「不溝通」、「沒有用心」部分，補助方案均經市府詳細規劃、目的希望在為北市旅宿業注入一劑強心針、渡過疫情難關，自由行補助方案也延續中央日前推出安心旅遊方案，參與業者皆了解相關規定，絕無不溝通及不用心情事。

劉奕霆也強調，目前正值疫情衝擊觀光產業之時，官方與民間更應加強合作，攜手渡過難關，這次補助市府也盼藉由冬季大型活動帶來各地人潮，進而增加住房率，業者有疑問皆可直接向市府反應，而非一味地批評政府、扯後腿，讓振興觀光美意的政策難以推行。

(中時 )