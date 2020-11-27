在總裁黑田東彥帶領下，日銀（日本央行）在今年股市低點大舉買進救市，盼藉此提振投資人信心，如今日股飆漲至29年高點，也讓這位眼光精準的投資人為日銀帶來560億美元的獲利。不過近來已浮現要求央行減少進場的聲浪。

今年3月黑田將日銀購買ETF（指數股票型基金）的年度上限調升一倍至約當1,150億美元，當時股市正遭疫情重創、才剛開始回升之際。

日股周四收在29年新高，自今年低點相比，日股累計飆升60％。

日銀同日公布的半年報來看，由於投資時間點精準，讓日銀4到9月的半年時間股市投資獲利締造新猷。截至9月底止，日銀持有股票市值將近4,000億美元，換算該央行未實現獲利高達560億美元。

日銀不會直接購買個別股票，而是透過ETF投資市場，光是3月就買進150億美元的ETF，隨著市場復甦，日銀購股速度也明顯減緩。

日銀目前持股規模約占東京股市總市值的逾6％，這也使得一些人擔憂，過多的國家影響力是否反而帶來不利影響。

NLI Research Institute首席股票策略師井出伸吾表示，央行的角色過於吃重，可能會傷及企業治理，因為央行無法像其他股東一樣監督企業策略和執行長績效。

三菱日聯摩根士丹利證券經濟學家六車尚美則認為，「龐大的未實現獲利，反映日銀的持股部位愈來愈增長，也將使得外界要求日銀售股或是考慮退場策略的呼聲愈來愈高。」

(工商 )