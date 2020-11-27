北市內湖區宏匯瑞光廣場正式開幕，市民擔憂內湖科學園區已長年壅塞，若未來就業人口湧進，恐怕將癱瘓整區的交通，市府27日舉行交通會報，交通局長陳學台強調，從沒放棄內科路段交通問題，近日「港墘路、撫遠街過河隧道」工程重？評估，若未來順利興建，這條聯外道路將替交通死結解套，也將是全台北首條的過河隧道。

陳學台指出，每天內科上下班時間，都會有大量車潮匯聚到內湖路、堤頂大道等處，造成回堵數公里的嚴重塞車，這些車流大多只是要去高速公路、環東大道及堤頂大道的通過性車流。

他說，內科因地理環境特殊，北部面山、南部相鄰基隆河，民眾想出入，只能靠幾條橋梁與隧道，過去有議員及里長提出建議想蓋橋，但受限於飛航高度及載重有限，還要管控橋梁通行車輛數，因此作罷。

市議員李建昌日前提議，以過河隧道來紓解內湖的黑暗交通，陳學台回應，目前新工處可行性評估正在進行中，但隧道路線走向如何規畫，也會進一步影響到港墘路的車流走向，且港墘路具大型重力式排水箱涵、捷運南北環線隧道等，若銜接點沒算好，恐怕會導致結構衝突，分流效果將差之千里。

新工處科長郭玉仙表示，近日接獲里長陳情希望再檢討，因此重啟評估，2013年規劃隧道長度約1公里、深度是河床下方20公尺，且這是北市首座過河隧道，因為是重大工程，現在正重新評估。

她說，未來能否解決排水箱涵和避開捷運的地下結構，將和捷運局蒐集資料，市長柯文哲也相當重視，大約需要花3個月的時間，來針對工法、工程等可行性作詳盡的可行性評估。

(中時 )