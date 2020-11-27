屏東基督教醫院近期曾治療肺栓塞個案，心臟內科主治醫師李兆程表示，肺栓塞是心臟通往肺部的肺動脈被血塊塞住，而血塊最常見來自於下肢深部靜脈，因此長時間坐著、長期臥床、肥胖民眾都是肺栓塞的高危險群，尤其接受大腿骨折手術、剛生產的產婦更需提高警覺。

一位40歲、懷孕32周的婦女，因高齡加上有子癲前症、妊娠糖尿病、胎位不正等症狀從診所轉院到屏基產檢，34周時因為提早破水緊急剖腹接生，新生兒周數不足且體重未達2000公克，馬上由屏基早產兒加護病房接手照顧。

好不容易生下孩子，正要接受親友祝賀之際，產後第一天卻出現心悸、頭暈症狀，立即會診心臟內科，第2天產婦再出現呼吸喘、胸悶、心跳過快每分鐘超過120次，且一直監測的血氧值下降至86％(正常值97％以上)，隨即進行抽血檢驗及電腦斷層掃描檢查，發現肺動脈有栓塞現象。

馬上轉進內科加護病房，以肝素、血栓溶解劑治療，5天後回到普通病房持續觀察，度過驚心動魄的10天平安出院。

李兆程指出，肺栓塞發病症狀與心肌梗塞、主動脈剝離相似，同樣都會喘不過氣、胸痛、胸悶甚至休克、昏厥，因此在臨床上不容易被立即確診。月前另一位急性肺栓塞患者甚至啟動葉克膜急救，但仍因心臟衰竭而無法挽救性命。

李兆程提醒，長時間坐著工作或搭乘交通工具的民眾、長期臥床的病人要預防肺栓塞還是「多活動」，即便臥床也要進行肢體運動促進血液流動。

(中時 )