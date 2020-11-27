【政新鮮】王世堅轟蘇揆成黨內佞臣？ 羅友志曝他私下一面

民進黨台北市議員王世堅近來因多次公開批判行政院長蘇貞昌，遭同黨的桃園市議員王浩宇指為「中共同路人」，引發軒然大波。資深媒體人羅友志在中時新聞網節目《政新鮮》提到，自己和王世堅初次見面是在政論節目，兩人當時對「一例一休」政策各據立場、言詞交鋒，不過王聽了他的論點，竟在節目結束後為民進黨政府的施政錯誤和他道歉。羅友志說道，「王世堅真的是能講理的人，和其他民進黨的人不一樣，我欣賞他」。

對於王世堅被稱「民進黨最後良心」，羅友志表示，先前曾在電台訪問過他，認為他是一個不會說謊的人，那時王對著他說，若這些不好聽的話能讓民進黨清醒，他願意做烏鴉，雖然知道烏鴉的叫聲不好聽，但叫久了裡面的人也會有反應，因而去省思自己為什麼一直被罵，他覺得自己可以一直這樣做下去，只希望有天蘇貞昌能清醒。不過羅友志進一步說道，民進黨始終容不下異議者，聽到這樣的聲音一貫的做法就是，「如果沒辦法解決問題，就解決掉發現問題的那個人」，他感嘆地說，王世堅是為黨盡心盡力的人，卻被當作「佞臣」在追殺，「這樣的方法你可以對外，但對自己同黨同志也這麼做的時候，只會讓人心寒。」

行政院長 蘇貞昌（圖／報系資料照）

因為牛肉麵風波、萊豬爭議，蘇貞昌最新民調已快到死亡交叉，對此羅友志提醒蘇院長，烏鴉講的話要聽，不要四處去開戰場，才能解決他民調這麼慘的狀況，如果還在怪別人讓自己的滿意度不斷下降，那未來一定是「討厭民進黨」復辟。

(中時新聞網)