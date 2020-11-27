今年由於新冠疫情不斷延燒，重創全球經濟，但有分析師對2021年全球增長前景抱持樂觀態度，但同時警告，兩大主要風險仍可能抑制經濟走出新冠疫情危機而復甦的腳步。

根據《CNBC》報導，德意志銀行（Deutsche Bank，簡稱德銀）分析師日前提出最新報告指出，樂觀看待的理由，是最近幾周來，包括製藥巨頭輝瑞（Pfizer）、Moderna 和阿斯特捷利康（AstraZeneca）陸續宣布，該公司候選疫苗在預防新冠病毒方面非常有效。

報導指出，德銀首席經濟學家 David Folkerts-Landau 指出，「由於疫苗效力達到預期的最高水平，使得市場認為經濟活動恢復正常的速度，比一個月前預期的更快。」他在報告中補充，2021年底時，疫情可能不會再對日常生活產生太大影響。

德銀表示，隨著疫苗問世，全球國內生產毛額（GDP）可望在明年第二季恢復到疫情前的水準。該行預測，2020年全球GDP萎縮3.7%，美國GDP萎縮3.6%、歐元區衰減7.4%，而中國GDP 將成長2.2%。至於 2021年，美國GDP將增長4%、歐元區GDP反彈5.6%，大陸GDP將大幅增長9.5%。

不過，德銀也警告，兩大關鍵風險可能影響全球經濟復甦。第一個是冬季來臨，以及疫苗生產及上市延誤，加上近年來許多人堅決反疫苗運動及錯誤信息的增多，恐導致接種率不如預期，將使得疫情發展曲線難以趨於平緩。

第二大風險是金融市場受到擾亂，原因是各國央行採取激進措施，特別是美國和歐洲，以應對疫情引起的經濟危機，引發資產價值過高和債務水平不斷上升。

(中時新聞網)