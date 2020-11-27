台北車站前的公車停靠區，有不少汽、機車為接送而任意違停，導致上下公車的乘客，冒著生命危險在搭車。（北市交大提供／吳康瑋台北傳真）

台北車站前的公車停靠區，有不少汽、機車為接送家人任意違停，導致上下公車乘客，隨時冒著被衝出車輛撞倒的危險，連下公車都要膽戰心驚；吳興街220巷的台北醫學大學附設醫院周遭路幅狹窄，隨意擺放的違停車輛，影響救護車出入，北市交大指出，2處科技執法設備已完成新增，明年1月4日開始執法，未來將自動執行違規蒐證，即日起開始宣導。

交大執法組長王均指出，新設置完成的2處違規停車科技執法，將透過車牌辨識系統，自動判讀違規車輛資料，若發現區域內車輛違停超過3分鐘，就會啟動自動執行違規蒐證，並直接匯入科技執法平台，待員警認證違規後，就會送件舉發，汽、機車違停罰款從600元至1200元不等。

王均表示，公車停靠區常遭占用，阻塞車流嚴重影響交通，像市府轉運站違規停車，自去年11月啟用至今年10月為止，取締高達2446件，違規行為嚴重，這次執法範圍強調公車停靠區，建國高架不久也將設置監測系統、自強、辛亥隧道科技執法，在明年1月恢復，期盼科技執法的上路，能實際降低交通事故發生機率。

欣欣客運稽查組長吳至正指出，民眾占用公車停靠區的情形屢見不顯，但公車體積較大，靠站過程會出現死角，因此市府不斷宣導民眾騎車、開車，要與大車保持距離，切勿為一時方便，佔用公車停靠區，也建議市府將違停科技執法擴大辦理，也希望大家不要跟荷包過不去，遵守交通規範、保平安。

(中時 )