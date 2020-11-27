為推動環保永續發展，桃園市環保局推動各項節能設施，其中包括換裝智能路燈、智能路燈、推動設置太陽能發電系統、提供自行車環境及使用低碳運具等，而截至今年6月止桃園市已換裝13萬盞智能路燈，智慧路燈也於青埔地區裝設了近1800盞。

養工處副總工程司莊浚騰提到，養工處在去年接管車型道路及橋樑的路燈，並於去年7月開始執行桃園市全面換裝智能路燈計畫，截至今年6月底，桃園市13區的路燈共換裝約13.7萬盞，另外約有2萬盞在2018年水銀燈落日計畫汰換成LED路燈，等到2022年保固期後將換裝成智能路燈。

莊浚騰說，智慧路燈首先選擇了青埔特區先作為試辦地區，約3平方公里共設置了1800盞智慧路燈，將原有的路燈換裝成LED節能路燈，可節省70％的電力，另也結合了其他高科技技術，整治為智慧街區，智慧路燈的燈桿上能裝設空氣盒子，藉此偵測PM2.5的數值，燈具也能夠靠偵測周圍環境的明暗程度來調節燈光亮度，及辨識車流及人流，同時也增加了水位偵測器，可藉由偵測器來判斷易淹水點，在淹水前能先做警戒及觀察。

桃園換裝智能LED路燈及台電配合加速用電變更作業後，目前電費已節省4400萬元，且區公所維管路燈時期，每月約6千件故障案件，自養工處接管至完成換裝智能路燈後，每月故障案件已降至2千件，平均維修時間亦從48小時縮短至15小時，除了節能及節省電費外，也能提高路燈的妥善率。

(中時 )