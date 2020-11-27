業者在游泳池測試系統。（王志偉翻攝）

運動意外發生在瞬間，例如夏季戲水為防溺水事件，花蓮有泳池業者引進科技防溺系統，透過無線頻率防溺晶片與定位系統，當泳客潛入水中超過設定時間，系統就會發出警報，這項發明為Nga,ay ho「海獺防溺水預警系統」，已進階到2.0精準定位版，系統研發完成上市將可提供給國內各項運動賽事使用。

花蓮經營連鎖健身會館業者靳瑞陽表示，其實在這波新冠肺炎來襲下，讓許多運動產業措手不及，企業無不想盡辦法力求轉型，並研發技術克服難關，重要的是讓運動賽事安全更加提升。

有運動休閒科技業者向原住民委員會爭取創新研發輔助，將工業4.0概念導入運動休閒產業，以精準定位系統運用在運動休閒場館與運動賽事。

靳瑞陽表示，這項發明為Nga,ay ho「海獺防溺水預警系統」2.0精準定位版，此一系統能精準定位事故或意外發生人員地點，精準度能索小至10公分內。除了可以精準辦定事故人員位置，也能縮短救援時間，不僅可以運用在大型戶外運動賽事，還可以建置在室內運動場館。未來系統研發完成正式上市，將可提供國內各項運動賽事，例如橫渡日月潭、體人三項比賽、路跑以及開放水域長泳比賽等。

昭明亞特公司已研發技術創新產品「海獺防溺水預警系統」完成，今明兩天在花蓮市亞威、亞緻館舉辦「海獺防溺水預警系統」體驗活動，供民眾親身體驗，讓身體健康與自身安全。撤醠打卡還可獲得小禮物，還有機會抽全館免費體驗卷一次及健身環。可上「昭明亞特」粉絲團專頁查詢。

(中時 )