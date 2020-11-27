中華郵政公司為推廣i郵箱取件服務，自今年12月1日推出國內包裹及快捷郵件自郵局窗口寄至i郵箱郵資降價優惠，每件依宅配資費再折抵22元，國內包裹每件最低只要48元、國內快捷每件最低58元。

中華郵政建議，民眾交寄國內包裹、快捷郵件及3號便利包時，可改採i郵箱取件方式，以「i郵箱名稱」為收件地址，另加填收件人「手機號碼」，便於接收取件簡訊，讓寄件更經濟實惠，也滿足多元便利的取件選擇。

郵件送抵i郵箱時，收件人會收到內含郵件號碼及6位數專屬取件碼的通知簡訊，可於3天內至指定i郵箱，在螢幕上輸入手機末3碼及6位取件碼，免排隊等待，亦免持身分證明文件或印章，取件不用30秒。

中華郵政指出，郵件在i郵箱有3天存放時間，投入後如滿2天未領取，會再收到「催領簡訊」，滿3天未領取，郵件即被送往指定的郵件招領局，招領期間內，民眾亦可在郵局營業時間，持證件前往領取郵件。

中華郵政於全國各地布建i郵箱，預計今年底將達2400座。中華郵政表示，i郵箱結合手機通訊科技及獨立式儲格設計，不僅保護收件人隱私與取件安全，其24小時全年無休之取、寄郵件服務，更提供白天無法在家收件，或住處無管理員代收郵件的民眾新型態取件選擇，歡迎民眾使用，體驗智慧便捷自助取寄件模式。

(中時 )