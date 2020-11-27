人民幣兌美元在岸價（CNY）27日收跌94點，至逾一周新低，盤中一度低見6.5839。

人民幣兌美元在岸價收報6.5823，較上日下午4時30分收報6.5729，跌94點或0.14％；較晚上11時30分最後成交價6.5741，走弱82點。

離岸價（CNH）亦曾跌穿6.58，低見6.5804，截至下午5時43分，離岸價報6.5747，在岸價報6.5786。

官方27日開出的中間價報6.5755，較上日6.5780，升25點或0.04％。

交易員指出，市場繼續消化疫苗進展和美國政府權力將順利交接等利好，美元指數徘徊在92關口，不過月底客盤購匯需求略多，部分施壓人民幣；短期市場缺乏關注點，人民幣料延續震盪走勢。

中銀證券全球首席經濟學家、前外管局國際收支司司長管濤稍早提出，要穩慎推進人民幣國際化，一定程度上代表穩慎推進人民幣的資本項目可兌換，「不是說穩慎了就是什麼都不做，而是有條件、時機成熟時就適時推進。」

(工商 )