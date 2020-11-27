新光三越台北南西店因應嚕嚕米（Moomin）75周年，今（27日）起至明年1月3日，於一館9F活動會館舉辦「嚕嚕米75周年：暖心姆明谷-交換禮物季」，展場上分為5個展區，人氣角色嚕嚕米、阿金、小不點齊聚一堂，今起至12月6日到主題展區跟嚕嚕米拍照打卡，有機會獲得「限量手機擦拭貼」，每日限量100個，送完為止；單筆消費滿500元可參加首4日限定的線上輪盤轉轉樂活動，有機會獲最大獎「75cm嚕嚕米玩偶」

嚕嚕米展場限定的2公尺超大扭蛋機，可扭蛋挖寶。（新光三越提供）

這次5個展區融合嚕嚕米的北歐經典故事氛圍，包含「MOOMIN的夢幻粉紅禮物牆」、「嚕嚕米家族派對」、「嚕嚕米與可兒的浪漫約會」、「姆明谷的禮物捉迷藏」、「阿金與小不點的森林探險」；還有展場限定的2公尺超大扭蛋機、萌度破表嚕嚕米拍貼機及手作體驗區；以及獨家推出暖心姆明谷套餐組，超可愛嚕嚕米人物鬆餅搭配暖暖熱飲，期間限定店更首度與知名夢幻甜點店BOKA聯名，限量推出「MOOMIN森林系提拉米蘇」、「MOOMIN粉萌檸檬磅蛋糕」及假日限定的「MOOMIN夢幻戚風」。

展場上更可找到同步日本最新嚕嚕米公仔及絨毛娃娃、SUN STAR實用與可愛兼具的嚕嚕米人氣文具、百年大廠丸真親膚嚕嚕米毛巾、超精美YAMAKA瓷器，以及年末必備的嚕嚕米生活小物禮盒組，以及南西限定的帆布袋及限量馬克杯；期間，新光三越APP分3波段舉辦線上主題活動，進APP、用skm pay支付選購，指定商品享有優惠價，再至快閃店兌換購買商品。

嚕嚕米展南西獨家限定「嚕嚕米帆布袋」，價格店洽。（新光三越提供）

嚕嚕米展南西獨家限定「馬克杯+嚕嚕米人物鬆餅」，價格店洽。（新光三越提供）

嚕嚕米展Moomin X BOKA蛋糕，口味和價格店洽。（新光三越提供）

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