台南市教育局繼108年度由大同有限公司承攬校園屋頂設置太陽光電，109年度再完成13校太陽光電球場、停車場標租案，教育局指出，藉由民間出資新建太陽光電設施，除創造友善綠能減碳校園環境，滿足學生學習使用光電球場需求並提供遮蔭光電停車場外，既不增加市府財政負擔，也提供學子優質綠能學習環境。

109年度完成13校太陽光電標租案學校分別為金城國中、西港國中、安順國中、歸仁國中、玉豐國小、崇學國小、崑山國小、隆田國小、東區復興國小、新南國小、崇明國中、長興國小、南區新興國小。全部標案總計基本設置容量為7925kwp，地面型光電設施回饋金最高為4.5％，屋頂型光電設施回饋金最高為16.8％。

台南市長黃偉哲表示，學校設置太陽光電設施，由廠商針對學校需求場域，依學校校舍屋頂、運動場、停車場、通廊等空間，因地制宜規劃設計出適合學校的光電設施態樣，再由學校組成專業的評選小組，綜合投標廠商各項條件，評選出最優勝廠商，相關過程謹慎且能切合學校需求。

教育局長鄭新輝表示，教育局秉持「好，還要更好」決心，希望能排除廠商投資障礙，持續藉由廠商出資興建太陽光電球場、停車場，讓學子們在雨天或豔陽天都能有舒適的運動及活動空間，達成市府、學校與廠商三贏。

尤其，學生戶外課程不再受天氣影響，可增加戶外活動時間，促使學生身體更家健康；光電停車場更可提供教職員、家長更舒適的停車環境。此外，校園屋頂設置太陽光電回饋金均全數分配學校，挹注台南教育資源，推動能源教育，嘉惠在地學子。

(中時 )