勞動部今天（27日）傍晚發佈新聞稿指出，游姓前組長因涉嫌不法情事，由臺北地方檢察署於109年11月27日聲押，經臺北地院今日裁定羈押，本部秉毋枉毋縱態度，將全力配合檢調調查，協助釐清案情，且將依公務員懲戒法規定辦理停職，並移送監察院審查，至於游員原退休之申請，亦不再辦理。

據了解，游迺文在案件曝光前，就提出退休申請，預定退休日期為12/2日，原因並非屆齡退休，而是個人生涯規劃。

勞動部表示：勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文涉嫌不法情事，係勞動部主動查處，發現有異常投資情形時，已立即將該員調離主管職務，並主動移送廉政署偵辦，後續將全力配合檢調調查。針對本案本部仍將積極檢討其相關管理機制，以防範類此情事再次發生。

勞動部也澄清，勞動基金操作設有嚴謹投資機制，不是單一個人可以操控決定。勞動基金投資係以增進基金長期穩健收益為原則，多元配置於國內、外股票及債券市場，在今年9月份因covid-19疫情反覆，致基金短期收益受到影響，與本案無關。基金長期投資收益仍屬穩健，不會損及勞工權益

(中時新聞網)