中山醫學大學27日與上銀科技發表台灣第一台自製的手術機器人「HIWIN內視鏡扶持機器人」，號稱設備成本是進口的廿分之一，病患手術費用可降到一折，唯國人熟悉的達文西手術有多達四支手臂，目前台廠手術機器人只有一隻手臂，臨床可應用術式約20種，中山醫學大學附設醫院坦言仍有部分複雜、多步驟手術無法適用。

近年達文西機器手臂廣為被運用在外科手術，在機器手臂協助下，讓醫師在進行內視鏡微創手術有視野更清晰的3D影像，更精準定位等優點，但動輒20至30萬元的自費額讓病患負擔沈重；這台100％田台灣自主研發製造的「內視鏡扶持機器手臂」問世，對患者來說，中山附醫達文西微創中心主任彭正明強調，除希望推動機器人手術普及化，上銀機器手臂引進門檻低，負擔輕鬆約為過去費用的十分之一，可嘉惠更廣大的病患。

彭正明表示，中山附醫利用該MIT機器手臂五年進行約50例手術，應用在一般外科如膽道、肝臟、胃、甲狀腺、乳癌、疝氣、闌尾、胰臟等手術，而婦產科則包括：卵巢腫瘤、子宮腫瘤手術，以及胸腔外科肺葉切除手術；他也坦言，目前仍侷限單一機械手臂、簡單術式，未來期許可以隨著研發進步運用範圍更多。

上銀科技創辦人卓永財透露泰國已有訂單，對於其產值、市場潛力不願多談，但有醫學中心經常使用達文西進行手術外科醫師指出，達文西手術機械手臂多達四支，手術時依手術需要可使用多隻同時上場，而上銀機械手臂目前只有1隻手臂也因此還有很大的進步空間。

(中時 )