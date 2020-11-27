中國胡潤研究院周五（27日）發布「2020胡潤女企業家榜」，榜單顯示，碧桂園39歲的楊惠妍財富增長人民幣500億元，以2250億元（人民幣，下同）連續四年蟬聯中國女首富。

此外，素有「醫藥女王」之稱的鍾慧娟財富增長510億達1350億，超過「地產女王」吳亞軍，首次成為中國及全球白手起家女首富。值得注意的是，格力集團董事長因財富未達標而沒有上榜。

據報，在2020胡潤女企業家榜中，先進製造首次超過房地產業，成為上榜女企業家最主要的財富來源，從整體來看，從事新興行業的比例從去年的29％上升到36％。

榜單前十名女企業家平均財富1019億元，平均漲幅為91％，比去年56％有明顯上漲，此外，前十名中涉足房地產行業的佔一半，遠高於其他行業。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示：「中國前50名女企業家所創造的財富達到了蘇州一年的GDP。」、「中國女企業家在全球的地位遠遠高於中國男企業家，在全球最成功的女企業家前十名中，有9位都是中國的，而在全球最成功的男企業家前十名中，沒有一個是中國的。」

(中時 )