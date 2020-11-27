故宮博物院傳出將改隸文化部，更名「華夏博物館」，由隸屬行政院的二級機關轉為三級機關。對此，國民黨立委林奕華質疑，讓堂堂國家博物館成為文化部的附屬館所？行政院犧牲故宮，難道只是為了消滅中華文化影子？徹底去中國化？

林奕華說，國立故宮博物院，顧名思義就是「國立博物館」（national museums），也稱為國家博物館，具有文化傳遞與歷史教育的重要功能。尤其，故宮保管64萬件珍貴古物，不只讓台灣在外交艱困的國際舞台能以物搏感情，實踐文化外交，更已成為國際識別台灣的重要標記。

林奕華表示，但近期卻傳出行政院有意讓文化部接手故宮，讓堂堂國家博物館成為文化部的附屬館所？行政院犧牲故宮，難道只是為了消滅中華文化影子？徹底去中國化？

林奕華指出，更可悲的是，文化部長李永得不僅支持把故宮降級的想法，還聲稱羅浮宮也隸屬法國文化部，言下之意即指文化部接收故宮也是剛好？法國都可以如此，台灣為何不行？

林奕華強調，實際上，依據羅浮宮組織法，其是公立法人身分，雖然受法國文化部監督，但正式名稱是公立法人羅浮宮，館長由總統任命，且有任期，能獨立運作，財務、人事、文化政策都能自主；倘若故宮改隸文化部，能保持獨立性？一旦讓故宮改隸屬文化部，其實跟消滅故宮沒兩樣。

林奕華說，一位同意把國家級博物館降級的文化部長，還說自己有多尊重文化、多理解文化發展，實在難以令人信服，她請大家一起發聲，要求行政院放過故宮吧，讓台灣能繼續保有國際級的故宮博物院，發揮教育意義，傳承歷史文化。

(中時 )