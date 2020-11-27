台南市警局第二分局員警莊瑞龍到警察大學接受「警大佐四」受訓，27日下午跑步時，突然失去呼吸、心跳、脈搏反應。桃園市消防局坪頂分隊趕往現場，所幸旁人已經先使用AED電擊，消防隊員評估時，他就恢復心跳，趕緊送醫治療，但目前意識仍模糊。

據了解，莊瑞龍在跑步時，突然失去呼吸、心跳倒地，其他在場人員連忙使用AED治療，並通報119。坪頂消防分隊2時52分派車，7分鐘後抵達現場，正評估莊狀態時，他就恢復心跳，不過仍未恢復意識，3時16分送往林口長庚醫院急救。

(中時 )