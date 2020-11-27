台南警警大受訓跑步 一度失去心跳 18:272020/11/27 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市警局第二分局員警莊瑞龍到警察大學接受「警大佐四」受訓，27日下午跑步時，突然失去呼吸、心跳、脈搏反應，所幸經搶救後已經恢復心跳，但仍未清醒。（資料照／賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市警局第二分局員警莊瑞龍到警察大學接受「警大佐四」受訓，27日下午跑步時，突然失去呼吸、心跳、脈搏反應。桃園市消防局坪頂分隊趕往現場，所幸旁人已經先使用AED電擊，消防隊員評估時，他就恢復心跳，趕緊送醫治療，但目前意識仍模糊。 據了解，莊瑞龍在跑步時，突然失去呼吸、心跳倒地，其他在場人員連忙使用AED治療，並通報119。坪頂消防分隊2時52分派車，7分鐘後抵達現場，正評估莊狀態時，他就恢復心跳，不過仍未恢復意識，3時16分送往林口長庚醫院急救。 (中時 ) #跑步 #坪頂 #消防 #突然 #呼吸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 寂寞男網路裸聊遭詐騙 休假警即刻攔阻 13:522020/11/27 社會 男星缺氧倒地吼叫求救遭漠視 躺7天ICU心跳狂降瀕死 15:272020/11/27 娛樂 高市仁武分局勤指中心主任疑心肌梗塞 送醫後不治 15:272020/11/27 寶島 頭一遭！台北慕軒開賣跨年住宿 喝到夜未眠 14:492020/11/27 生活 李世聰涉挪用善款案 龍巖回應了 13:102020/11/27 財經 女子從5樓墜落送醫急救 警調查墜落原因 16:532020/11/27 社會 澳籍男子斷片失憶車放哪 暖警助尋回 16:452020/11/27 社會 警破獲兩岸詐欺機房 幹部招搖全以保時捷代步 13:192020/11/27 社會 人類健康惡化 竟然跟「食物原味變淡」大有關係 07:002020/11/27 健康 風浪過大 宜蘭一漁船擱淺4人平安獲救 10:352020/11/27 社會 寶島熱門新聞 百萬分一的機率！嘉義漁戶養出黑白相間「色違」鰻魚 - 寶島 台南警警大受訓跑步 一度失去心跳 - 寶島 里長幫單身女徵男友 卻是這個原因嚇走女生 - 寶島 彰化區漁會總幹事登記陳諸讚無敵手 連任16年再拚新高峰 - 寶島 加速舊城新生新增容積獎勵 彰市舊警察宿舍啟動公辦都更 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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