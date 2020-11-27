網路家庭（8044）旗下PChomeSEA 27日宣布，與高雄市政府經發局簽署合作備忘錄，聚焦協助高雄商家開拓東南亞跨境電商市場，構建長期合作關係。網家集團董事長詹宏志表示，未來將透過泰國、越南、新加坡、馬來西亞、印尼等5國的在地平台，以行銷、金流物流服務進軍海外市場，搶攻東南亞市場商機。

PChomeSEA提供的是跨境帶營運服務，包含商品翻譯、雙語客服、媒體宣傳曝光及行銷活動規劃，且包辦金流與物流等銷售流程，讓台灣商品進軍海外市場，這次與高雄市政府首度合作，詹宏志表示，台灣不僅擁有豐沛的資源及商品，更具備位處國際樞紐要道的優勢，能於競爭的國際市場中快速發展。

詹宏志說，PChomeSEA將透過泰國、越南、新加坡、馬來西亞、印尼等5國在地平台，以行銷、金流物流等服務進軍海外市場。透過雙方資源與合作，期望帶動高雄商家拓展更大的商機。

網家表示，PChomeSEA接下來與高雄市經發局合作，將透過多項合作，輔導高雄市具潛力的中小企業，將其優質在地產品銷售至東南亞，包含推廣「高雄製造」品牌，協助文創商品及特色美食等特色產品進軍海外，並為高雄企業舉辦以東南亞電商市場為主題之培訓課程。此外，也提供專人輔導商家上架商品至平台服務，更讓商家可於特定期限內減免成交手續費。

PChomeSEA也將成立「高雄商品專區」，結合高雄在地元素及品牌，擴散宣傳在地商品，透過雙方合作放大效益。

(工商 )