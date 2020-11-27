深情男大生的告白內容曝光，其中「融為一體」4字被大批網友直說太變態。(圖擷取自Dcard)

和心儀對象告白後，最煎熬的莫過於等待回覆的過程。日前一名男大生悲痛表示，自己使用通訊軟體告白，但這一等就是1年，對方毫無回應，讓他形容自己「每天都以淚洗面。」而貼文發出後，大批網友看到告白內容後直說，「難怪等一年會沒有消息。」恐怖內容讓人看了直搖頭。

情場失意的男大生在「Dcard」上發文表示，自己去年8月和心儀對象告白，但是時隔1年多，仍然沒有收到對方回應，「每天都在掙扎要不要收回訊息，可是又怕她會突然已讀，每天都以淚洗面好難過。」

接著他貼出自己的告白內容，「我喜歡你，雖然我們認識的時間不長，可是我真的真的好喜歡你，我無時無刻都想把你佔有，融為一體，你可以答應做我的女朋友嗎？我等你的回覆。」

告白內容也讓大批網友看傻，直說難怪會苦等不到回應，「你可能等一輩子也是沒有消息的，你裡面有兩句女生看到就會怕了，而且還融為一體，你以為是七龍珠合體喔？」、「融為一體是什麼？這是本世紀最爛的告白嗎」、「你要不要先確認自己有沒有被封鎖」、「融為一體也太可怕。」

不過也有網友質疑，「這一看就知道對方是官方號想騙啊」、「大家都沒發現嗎？這個截圖是打完當下截圖的，都是在4點。」此外，也有網友指出，Line的訊息收回功能超過24小時就無法使用，「24小時內才能收回訊息」、「騙我不懂？過24小時就不能回收了。」

(中時新聞網)