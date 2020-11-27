大陸浙江一名55歲男木工10年來經常感到頭暈，暈眩情形常影響工作，日前他工作當中突然昏倒，到醫院做核磁共振時，醫師發現他體內有不明金屬物而無法檢查，改做電腦斷層掃描，結果發現他的頸動脈竟插著一根3公分長、直徑1毫米寬的鐵釘，他表示應該是10年他釘木板時，鐵釘從木板上反彈至脖子上，一直維持到現在。

綜合外媒報導，該男近日工作時突然感到頭暈不適，休息1個多小時仍未好轉，到醫院治療後，原本在醫師建議下做核磁共振，沒想到身體內因為檢測出有不明金屬而無法檢查，只好換做斷層掃描，結果發現有一根鐵釘從心臟輸送血液到大腦的頸動脈中，藏有一根3公分長、直徑1公分寬的鐵釘貫穿他的頸動脈。

男子意外昏倒後，經檢查發現頸動脈插著一根鐵釘。（圖／翻攝自錢江晚報）

所幸經過2個小時的手術，醫師團隊順利取出鐵釘，該男表示，可能是10年前他進行天花板懸吊工作時，在釘鐵釘時，讓鐵釘不甚從木板上反彈才會釘上他，而鐵釘剛好封住傷口，造成其他危害，他才會遲遲未發覺，就這樣生活了10年。

醫師說明，該男能因為工作時注意力太過集中，當初才會沒注意到受傷，不過幸好及時發現，否則鐵釘卡在頸動脈時間一久，可能引發中風症狀。

(中時新聞網)