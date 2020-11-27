「糖甜如蜜，愛在同濟」，由中B區昇燕會同濟會主辦，各分會及太平女國際青年商會、全腦科學教育協會協辦的「帶唐寶寶出遊去」公益活動，今（27）日熱情登場。

昇燕會同濟會長-葉妍伶為國際藝術治療師，從事特教兒童教育近20年，不但在專業領域中被受肯定，更為美國聖保羅大學「藝術學所長」，在公益活動上更不遺餘力。

葉妍伶表示，帶著「唐寶寶出遊去」將偶爾被社會遺忘的小天使們帶出戶外，迎向陽光和愛，唐寶寶是知性、感性更是天真活潑的天使，他們擁有滿滿的愛能量，等著被大家來擁抱，來守護、來疼惜。

「要帶唐寶寶出遊，並非容易的事」，葉妍伶從決定後，一次次的和學校老師們事前籌備會，場地的勘查，活動的設計，人員的安排，餐點，車輛等相關流程，一再沙盤推演，更是親力親為，深怕有什麼地方疏漏了，目的只為了給唐寶寶一個難忘的「戶外教學」。

這份用心這份執著，葉妍伶表示，她只是落實同濟會的宗旨「愛的力量，善的循環」，她要做到「哪裡有弱勢兒童，哪裡就有同濟會！」唐寶寶需要的不是憐憫，需要的是愛的關注，愛的支持，他們擁有最真的心，最善的愛，他們和大家一樣，可以工作、融入社會，只要「我們給他們機會」就可以徜徉在陽光下，歡笑於生命中。

葉妍伶指出，「早期發現，早期治療」，唐氏症的發生，是因為在第21對染色體中多了一條，發生率為1／600～1／800，台灣每年有400個唐氏寶寶的出生，平均一天就有一個唐寶寶，母齡34歲以上機率最大。

因此，葉妍伶強調，34歲以上之母體均需做「母血唐氏症篩檢」及所謂的「羊膜穿刺檢查」，其經準度高達85％，可避免遺憾發生。

同濟會的宗旨就是服務於兒童，47屆更在總會長廖敏榮的帶領下，落實愛的力量，善的循環，為的就是給出同濟的愛， 讓善循環在台灣的每一個角落。

(工商 )