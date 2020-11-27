近來預售屋紅單炒作風波，新竹縣消保官靳邦忠開出全國第一張罰單，重罰丁姓業者新臺幣120萬元，業者坦承不諱，並表示尊重行政機關裁處。

丁姓業者透過多個Line群組，每個群組500人，稱其運用特殊通路取得建商準備開賣的消息，自行製作建案美編型錄，販售竹北高鐵嘉豐路鴻築建設興建、海悅代銷的「竹科匯」建案紅單，並舉辦了八場說明會、400多人參與。

海悅曾發表聲明，未曾授權或委託任何人代為向有意願購買該案之客戶收取預約金或保留金等款項，不同意某廣告公司進行販售，惟丁姓業者仍以「高樓層27萬、低樓層26萬元，買不到無條件退款」，每戶當場收取5～20萬元現金，收受100多張訂單，金額達1,500多萬元。

該案開賣時建商開價每坪30～33萬元，不少消費者感覺自己受騙，進而向消保官投訴，新竹縣政府以有8人投訴、每人收訂15萬元，裁罰該業者120萬元，宣示將來以「收多少罰多少」標準，做為紅單裁罰依據，期以杜絕紅單炒作。

消保官靳邦忠表示，一支手機，一張型錄竟能售屋百餘戶，難怪竹北房子會被「賣光」哄抬高價，是典型的紅單銷售手法，會做出如此重大處分，該業者憑辦說明會就能收取782萬元現金，是否誠實報稅，令人質疑，若有心詐騙，消費者全無保障。

他指出，一個合法的代銷或建設公司要花數百甚至上千萬裝潢請照蓋樣品屋，訓練員工，備齊所有相關文件及簽約範本，且須不定時接受主管機關審查考核；這些網紅部落客掮客不受行政管制，舉著契約自由的名義，直接取代仲介公司及代銷公司，此一販賣紅單行為，絕非市場正規手法，不應被縱容。

(工商 )