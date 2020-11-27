不只要當食品龍頭！統一企業（1216）27日宣布，董事會決議認購葡萄王生技私募普通股，預計取得11,851,000股普通股，占全數發行後股數之8％，未來雙方除了將在產品研發、食安檢測、代理銷售、生產代工互補合作，更將聚焦海外市場的開拓，希望以多樣化的產品及多元化的通路，搶占亞洲營養保健食品市場！

統一並指出，此次認購將以每股價格不超過新台幣170元，以及總價不超過新台幣20億1,467萬元，認購葡萄王生技擬發行之私募普通股，未來將積極借力雙方優勢資源，發展優質新產品及新服務。

統一表示，統一集團致力成為「泛亞洲生活產業領導品牌」，順應消費大眾健康意識潮流，近年陸續推出Simple-Fit生活概念，結合旗下康是美、7-ELEVEN及BEING fit新世代健身房，推展全新的複合通路，將美麗樂活、健康鮮食、運動保健等理念推廣給消費者。

統一指出，由於台灣將於2025年邁入超高齡社會，為迎接熟齡社會的來臨及預防保健觀念的提升，統一集團將持續開發提供消費者健康生活的產品及服務，滿足各年齡層消費者對營養保健之需求。

至於選擇跟葡萄王合作，統一表示，綜觀台灣保健食品市場，葡萄王生技名列龍頭之一，歷來開發的產品如康貝特、薑黃、益生菌系列等，皆受消費者喜愛，相信以統一集團海內外龐大的銷售網絡，加上葡萄王生技健康專家產品之研發優勢，一定能為全亞洲的消費者提供更好的服務。

統一並指出，未來統一集團將持續以「生活品牌」為戰略核心，透過「製造＋研發」、「貿易＋流通」、「體驗＋零售」、「聯盟＋併購」四個主軸，建構亞洲生活品牌服務走廊，擴展以亞洲為主的海外市場，啟動第二個50年的成長動能。

統一強調，本次私募普通股認購案仍需經葡萄王生技股東會決議通過及董事會決議定價日，本次發布訊息不代表已完成認購，日後如有進展將會再依照法規以適當的管道發布訊息。

(工商 )