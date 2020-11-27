桃園光啟高中贈送龜山國中2棵鳳凰木、1棵黃椰子樹，龜山國中學生寫卡片和移植的樹木們打招呼，也期盼樹木移植順利、快快長大。（賴佑維攝）

桃園市光啟高中27日贈送2鳳凰木、1棵黃椰子樹給龜山國中，鳳凰木將栽種在原有4棵鳳凰木旁，成為鳳凰木步道。可望在明年6月，配合學校創校以來首場畢業典禮，讓「鳳凰花開的季節」更美麗。

光啟高中董事長黃東榮表示，和龜山國中淵源深厚，此次贈送樹木，是希望讓學生更了解生命教育意義，從而了解生命的可貴而珍惜生命。27日一早，黃東榮就到屏東挑選樹木。樹齡約13年2棵鳳凰木高約2至3層樓，樹木移植時，黃東榮更不時在旁協助。

樹木先由挖土機挖好洞後，再把樹根埋入，接著灑土澆水固定。另外黃椰子樹則是種在校內穿堂左側，與右側原本種好的黃椰子樹相對稱，校方也笑稱是「左右護法」。

龜山國中校長范菁華說，龜山國中每年都有植樹活動，如今校園也綠意盎然。而鳳凰木的花語有離別、思念、熱情，黃椰子的花語則是柔情，期盼學生除了參加植樹儀式外，也能了解樹木，更從中學習。27日移植儀式後，學生們也在樹上掛好預先寫好的卡片，祝福鳳凰木能順利移植成功、茁壯。

特別的是，龜山國中成立16年來，因為校內沒有活動中心，從未在校內舉辦畢業典禮，而多功能活動中心將在明年畢業典禮前啟用，屆時搭配鳳凰花開，可望成為校園最美麗的風景。

(中時 )