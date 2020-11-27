AI人工智慧除了為企業、生活帶來便利以外，卻也是一把兩面刃，成為歹徒用來犯罪的手段。趨勢科技與歐洲刑警組織（Europol）、聯合國區域犯罪與司法研究院（UNICRI）合作進行研究，報告揭露，歹徒正在利用人工智慧犯罪，包括躲避影像辨識以及語音生物辨識等，或是利用AI來篩選攻擊目標、躲避偵測等。

以目前來說，Deepfake是最為人熟知的AI人工智慧攻擊手法，AI已經被用於猜測密碼、破解CAPTCHA認證、複製人類語音，以及其他眾多開發當中的非法技術。趨勢科技指出，這表示，未來需要新的過濾技術，來防範假訊息攻擊與網路勒索的風險，並防範專門以AI資料為目標的攻擊。

先前趨勢科技也發布報告指出，某些商品的市場正在逐漸興起，包括Deepfake服務（被駭客用於性勒索，或用來通過某些網站要求的照片認證）、AI人工智慧遊戲機器人（用於預測骰子的點數，或用於破解Roblox的驗證碼）、存取服務（Access-as-a-Service，用於存取駭客已入侵的裝置和企業網路）等。趨勢科技表示，Fortune 500大企業的存取即服務價格可高達10,000美元之譜，某些服務還內含讀寫權限。穿戴式裝置帳號也是逐漸興起的市場，趨勢科技表示，網路犯罪集團可利用這些帳號來從事保固詐騙，要求廠商提供裝置更換。

趨勢科技認為，網路犯罪集團一直都是最新技術的率先採用者，人工智慧技術也不例外。目前AI人工智慧可能被歹徒利用的方式如，製造難辨真偽的大規模社交工程攻擊、開發文件內容辨識惡意程式，以提升攻擊效率。此外，歹徒也會利用AI技術，來躲避影像辨識以及語音生物辨識系統。

而在勒索病毒攻擊時，人工智慧也可以被用來篩選攻擊目標，並且躲避偵測。AI也能用於資料污染，以發覺偵測規則中的盲點。

趨勢科技跟歐洲刑警組織、聯合國區域犯罪與司法研究院在報告中也建議，企業應發揮AI的潛力，讓它成為打擊犯罪的工具，也讓網路資安產業與執法機關跟上時代洪流。此外，也應藉由持續不斷的研究來激發更多防禦技術的發展。另，提倡並發展安全的AI設計架構、減少政治口水，讓AI應用於網路資安用途。報告也建議，每個國家以應該透過公私部門合作，以建立跨領域專家群組。

(工商 )