粉苞舌蘭栽培管理簡單，花期長達10個月之久，即日起正式開賣，1盆特價200元。（劉秀芬攝）

粉苞舌蘭栽培管理簡單，花期長達10個月之久，即日起正式開賣，1盆特價200元。（劉秀芬攝）

粉苞舌蘭栽培管理簡單，花期長達10個月之久，即日起正式開賣，1盆特價200元。（劉秀芬攝）

台南農改場祕書鄭安秀（左二）、新化林場場長吳佾鴻（右二）正式簽訂授權合約，粉苞舌蘭即日起開賣，1盆特價200元。（劉秀芬攝）

台南農改場雲林分場助理研究員陳俊仁（右）表示，苞舌蘭的花是一朵一朵接著開，花期長達10個月，同時還會長出新芽，芽成熟後又會不停地開花，適時分株會讓植株更健康開更多花。（劉秀芬攝）

台南中興大學新化林場學生實習館前有一片粉色苞舌蘭花海，經常被遊客詢問是否可以購買，27日新化林場正式與台南區農業改良場完成台南3號苞舌蘭品種授權簽約，命名為「粉苞舌蘭」，即日起正式開賣，原價1盆250元，年底前推廣價200元。

台南農改場從2003年開始收集並進行苞舌蘭的雜交育種，先前育出花序集中、植株較小型的台南1號、2號品種，再育出苞舌蘭台南3號、4號，是花朵及植株較大的品種，更適合於景觀綠美化種植。

台南農改場雲林分場助理研究員陳俊仁表示，台南3號為粉紅色，結合蘭嶼原生種及台灣原生種優點，花朵大而且花期長，是綠美化的絕佳素材，盛花時一支花梗有將近10朵花的花球，相當吸睛。

2年前新化林場與台南農改場合作進行苞舌蘭台南3號田間試驗，結果發現不僅栽培管理簡單，且花期長達10個月之久，到新化林場的遊客總是被這一大片粉色花海吸引，紛紛詢問如何購買。

27日台南農改場祕書鄭安秀、新化林場場長吳佾鴻正式簽訂5年授權合約，合力推廣粉苞舌蘭市場，林場溫室花圃裡也育有近百盆花苗，準備讓詢問多時的遊客可以購買。

(中時 )