嘉義區漁會第12屆總幹事候聘人登記27日截止，有現任東石鄉長林佳瑩及現任嘉義區漁會職員蔡麗菊2人登記，其中已連任2任鄉長的林佳瑩，這次轉戰漁會總幹事倍受矚目，林佳瑩受訪時強調是為了替漁民爭取更好的福利，但也說「尊重鄉親決定」，若鄉親希望她鄉長做到任期結束，她就會繼續做下去。

40歲的林佳瑩已連任2屆東石鄉長，父親林水樹是嘉義區漁會榮譽理事長，而曾在漁會信用部工作的她，也相當熟悉漁會系統的運作。

林佳瑩27日受訪時說，東石靠捕魚或從事養殖漁業的鄉親很多，擔任鄉長任內，接獲不少漁民陳情遇到的困境，因此希望未來能繼續照顧這些鄉親，為他們爭取更好的福利。

前大林鎮長黃貞瑜4年前在鎮長任內登記嘉義縣農會總幹事遴選，選上後辭去鎮長職務，由前縣議員葉和平代理大林鎮長至任期結束。被問到未來若選上總幹事，是否也會循此模式？對此，林佳瑩表示，若鄉親希望她鄉長一職做到任期結束，她就會繼續做下去。

嘉義縣政府農業處表示，漁會總幹事候聘人登記截止後，將開始辦理審查，並組成審查評定小組辦理評定，對經審查結果符合相關規定者，將報送農委會辦理面談。

農業處說，漁會代表選舉排定明年3月20日舉辦，漁會代表選舉產生後，依序排定時程辦理漁會理事、監事、理事長及常務監事選舉，同時聘任總幹事。

(中時 )