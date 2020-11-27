穀保家商今天在黑豹旗8強賽以8比4擊敗屏東高中，年年都挺進最後4強，此役埋伏在第9棒的林盛恩單場3安、2打點表現亮眼，總教練周宗志表示未來也會讓林盛恩以「二刀流」身分出賽，對於再度站上投手丘是否想以學長潘文輝為目標，他笑說：「先150公里就好。」

高一的林盛恩此次黑豹旗就擠進先發陣容，但擁有長打能力的他卻被排在最後一棒，周宗志透露，這是林盛恩主動要求，希望能安排在後段棒次壓力不會太大，「盛恩是有扛中心棒次的能力，但他主動提起，我評估後也順應他，讓他好好享受比賽。」

林盛恩則認為，打後段棒次除了壓力減輕許多外，也能先觀察投手球路，他還開玩笑的說：「這樣打不好比較不會被教練跟學長罵。」

今天林盛恩的3支安打中有1支是短打跑出的內野安打，站上一壘時他十分激動，「因為第一次點這麼好，高中開始練短打，之前都是出局，這次第一次短打成功上壘。」

打擊有穩定發揮，周宗志也有意讓林盛恩重拾「二刀流」，他說：「現階段先讓他專心打擊，蛋預計到高三前都會是二刀流，等到高二時再評斷他要以先發還是後援身分出賽。」

雖還未能再度站上投手丘，林盛恩也開始做好準備，他說：「先把肌力加強練好，高二時再來飆球速，目標先150公里就好。」

(中時 )