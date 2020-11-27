台東縣政府27日在台東故事館舉行舉辦「樂心鞋助 勇往直前」捐贈活動。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府27日在台東故事館舉行舉辦「樂心鞋助 勇往直前」捐贈活動，由新北市樂心關懷協會代表捐贈面值新台幣800元的鞋品、兌換券200張給台東縣兒童及少年未來教育與發展帳戶之弱勢民眾、寄養家庭及安置機構內孩童，場面相當溫馨。

捐贈會由秘書長陳明仁出席，他表示，讓學童挑選自己喜愛的鞋，可減輕弱勢家庭替孩子購買鞋子的經濟負擔，衷心期盼每1位縣民感受到「有溫度的社福服務與關懷」。

此外，依據2020年《遠見》縣市總體競爭力調查，台東縣「社會福利」榮獲第2名成績。財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會基金會至2020年10月底共協助739名受虐、失依兒童；另有4家兒少安置機構也協助安置近110名的兒童少年，成為他們共同的防護罩，陪他們一起走出高壓力家庭。

新北市樂心關懷協會理事長林陽晉指出，協會自2020年7月就開始規劃、募款，短短1個月的時間，募集到的雙數已超過原訂數量，此次協會的「鞋助我們」捐贈，希望讓穿上每一雙新鞋的人，都有滿足的笑容，在這一年裡，能溫暖人心讓孩童們快樂的上學去！

社會處表示，新北市樂心關懷協會已連續5年捐贈鞋子千元提貨券予弱勢學童不間斷，此一善行珍貴難得，讓弱勢家庭減輕孩子購鞋負擔，更彌補了家長間對孩子的那一份虧欠。本次捐贈金額共16萬元，數量達200雙，捐贈單位指定至本縣「鞋全家福」台東店及東二店提供兌換服務。

陳淑蘭處長感謝社會各界善心單位及縣內所有的社福機構，長期以來共同協助守護照顧弱勢民眾，並致謝樂心關懷協會將愛心挹注給本縣弱勢家庭內的孩童，讓每1份愛心發揮最大的能量，傳遞更多的幸福。

(中時 )