嘉義縣朴子市53歲黃月儷已單身20年，朴子市文化里長楊石旭日前在臉書社團「幸福朴子人」幫她公開徵友，希望助她順利脫單，沒想到po文沒多久就2名追求者私訊她，其中一名還是相差11歲的年下男，不過2人都是有小孩，她擔心他們可能只為找個能「騙囝仔」的人，只好婉拒。黃月儷27日受訪時苦笑說，比起「單身貴族」，她更希望是「單身無子」的有緣人。

黃月儷以前曾住在文化里，是楊石旭認識許久的朴子鄉親，平時她以賣滷味維生，一輩子勤儉持家，小孩均事業有成，而今年53歲的她，已單身20年，希望能有個港口停泊，不再隻身漂泊，楊石旭得知後，上周在臉書社團「幸福朴子人」幫她公開徵友，希望她找到能陪伴她幸福一生的有緣人。

為防止她被別有居心的人騷擾，楊石旭在文中還載明「有意者可私密里長」，孰料沒多久，就有2名單身男子，越過里長，直接私訊她。黃月儷說，第1位追求者年僅42歲，是咱朴子人；第2位追求者年約60歲，是雲林人，但2人已有小孩，擔心他們是為找個能「帶小孩」的人才追求她，因此只能委婉拒絕。

黃月儷表示，她是靠自己一手拉拔孩子們長大，朋友稱她是位不折不扣的女強人，因此，希望對象是可以吃苦耐勞、不嘮叨、做人做事腳踏實地，也要愛乾淨，不能太邋遢。

不過，最後她也強調「自己一人也是不錯」，有時就是可遇不可求，若遇到有緣人也是福氣。

(中時 )