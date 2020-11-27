大陸江西一位男孩「小馬雲」范小勤，2016年因為酷似阿里巴巴創辦人馬雲，爆紅網路。當時年僅8歲的小馬雲，其貧困家庭也因為他的走紅起了變化，有一位老闆主動捐錢幫助他們，還把小馬雲帶外地上學。只是4年過去，小馬雲卻被發現已近半年沒有去學校，連他的父親也坦言不知道孩子下落。

出身貧困的范小勤，當年因為酷似馬雲爆紅網路，不僅成為各大節目爭相邀約對象，甚至還有一位傳播公司老闆，主動出錢又出力，先是資助金錢改善他們一家貧困生活，接著更表示要把小馬雲帶去外地上學，讓一人獨撐家計的小馬雲父親節省開支。

小馬雲的父親為了孩子前途，雖然擔心也要把小馬雲送去上學。(取自澎湃新聞)

小馬雲的鄰居透露，本來村子一天都來不了一輛車，但自從小馬雲走紅後，一天有幾十輛車都慕名而來要看他。但鄰居也說，今年初曾看到小馬雲回來，他的身高竟跟2015年差不多，沒什麼變，說話也一樣說不清楚。

如今小馬雲的父親被問起會不會擔心孩子不安全？他露出無奈笑容說：「我肯定是要送他出去呀。他還小？光在家，我家沒有這麼好的條件。家裡條件不好，人家肯定看不起。」只要對方讓孩子在學校讀書，他就放心了。

然而小馬雲卻被發現已經近半年沒有在學校露面，據澎湃新聞報導，傳媒公司的社群帳號更顯示，原本應該在學校讀書的小馬雲，出現在廣東、山東等地做直播，讓網友感嘆：「可憐的孩子，成為了被操控的賺錢機器。」

(中時新聞網)