櫃買中心27日表示，新華泰富公司（5481）上櫃有價證券自11月30日起暫停交易。

新華泰富公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自109年11月30日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

(工商 )