新華股票 自11/30起暫停交易 18:492020/11/27 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心27日表示，新華泰富公司（5481）上櫃有價證券自11月30日起暫停交易。 新華泰富公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自109年11月30日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 (工商 ) #新華 #暫停交易 #新華泰富 #公司 #櫃買中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金麗科股票 自11/30起預收款券 18:492020/11/27 財經 91APP-KY公司27日申請股票上櫃案 14:302020/11/27 財經 《證交所》內控重大缺失 凱羿-KY自11／30起改列全額交割股 08:012020/11/27 財經 凱羿-KY 30日打入全額交割 04:102020/11/27 財經要聞 力積電27日送件申請登錄興櫃股票 14:192020/11/27 財經 多檔興櫃股將上市 櫃買中心：提醒注意掛牌前交易風險 16:192020/11/27 財經 勞動基金驚爆內鬼炒股 04:102020/11/27 財經要聞 七期土地交易爆量 創下歷史新高 18:332020/11/27 房市新訊 市場資金滿！ 大直豪宅交易飆漲46％ 5年新高 14:582020/11/27 財經 今年公司債發行量 突破7千億元 04:102020/11/27 證券．權證 財經熱門新聞 2008神預言大災難 美股大空頭慘遭600億大逃殺 - 財經 綁緊安全帶！專家預言明年前4個月美股雪崩40％ 幾十年回不來 - 財經 想在台北退休 1千萬夠嗎？ 投信前輩點出關鍵點 - 財經 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 財經 - 工商 三星砸EUV專攻3奈米能超車台積電？ 這些慘劇揭真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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