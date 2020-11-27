金麗科股票 自11/30起預收款券 18:492020/11/27 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心27日表示，金麗科股票（3228）自11月30日起預收款券並每五分鐘撮合一次。 金麗科股票因連續5個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，自11月30日起10個營業日（到12月11日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。 (工商 ) #金麗科 #預收款券 #櫃買中心 #營業日 #委託 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新華股票 自11/30起暫停交易 18:492020/11/27 財經 《證交所》內控重大缺失 凱羿-KY自11／30起改列全額交割股 08:012020/11/27 財經 91APP-KY公司27日申請股票上櫃案 14:302020/11/27 財經 力積電27日送件申請登錄興櫃股票 14:192020/11/27 財經 勞動基金驚爆內鬼炒股 04:102020/11/27 財經要聞 青埔商圈壓軸促銷 大江購物中心聖誕慶4日登場 09:232020/11/27 財經 兆豐銀挨美罰57億 前董座蔡友才求刑12年僅判9個月免坐牢 16:132020/11/27 社會 多檔興櫃股將上市 櫃買中心：提醒注意掛牌前交易風險 16:192020/11/27 財經 台股驚驚漲 南電等軋空股急奔 04:102020/11/27 證券．權證 勞動基金官員涉賄炒股 許銘春：基金非一人可操控 13:382020/11/27 政治 財經熱門新聞 綁緊安全帶！專家預言明年前4個月美股雪崩40％ 幾十年回不來 - 財經 三星砸EUV專攻3奈米能超車台積電？ 這些慘劇揭真相 - 財經 2008神預言大災難 美股大空頭慘遭600億大逃殺 - 財經 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 財經 - 工商 影》比爾蓋茲5年前神準說中疫情 再度發功預言下個大災難 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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