台灣高鐵（2633）通車營運即將屆滿14年，為持續推動「數位轉型」並積極實踐軌道工業本土化的政策目標，27日宣布與資策會簽署合作備忘錄。雙方將攜手合作，運用台灣領先全球的資通訊創新技術，協助開發多項智能化系統，運用智慧運輸科技，提升台灣高鐵營運安全及服務品質。

「台灣高鐵與資策會合作意向簽署儀式」，由台灣高鐵董事長江耀宗、資策會董事長李世光代表雙方簽約，同時邀請東元集團黃茂雄會長擔任貴賓。

江耀宗表示，台灣高鐵是國家重要關鍵基礎設施，以及西部走廊的交通動脈，其安全、便利與永續發展，不僅攸關公司營運表現，更直接影響台灣社會經濟發展與整體競爭力。在推動「數位轉型」的過程中，將與資策會一起攜手合作，進行多項軟體更新與開發，可望成為台灣軌道工業在資通訊產業領域邁向本土化，重要且值得紀念的里程碑。

李世光指出，資策會長年深耕資通訊領域，協助各行各業在工業4.0與數位經濟的浪潮中，進行產業數位轉型。此次結合我國軌道運輸領域專家共同為台灣軌道產業努力，創造行動服務體驗的應用典範。

未來雙方將以智慧創新應用服務發展為主，包括智慧閉路電視系統、智慧公共廣播系統等，透過整體性需求調查，再藉由敏捷式系統工程方法進行分析，提供民眾更優質的乘車服務體驗。

台灣高鐵近年持續結合本土民間業者以及學研單位，攜手推動多項軌道工業本土化重要項目，2018年9月委託中鋼公司「國車國造」高鐵電車線工程車；去年2月也與台達電、凌群電腦合作打造新一代智慧型「高鐵旅客資訊系統」；4月再與中科院完成新一代「列車駕駛模擬機」；7月則與工研院及台灣車輛簽約打造「轉向架走行測試設備」暨「柴液型調度機關車」。

台灣高鐵表示，此次再與資策會攜手合作，將持續以「4T」為主軸，透過專業運輸（Transportation）、創新科技（Technology）、深耕在地（Taiwan）以及永續關懷（Touch）等永續經營策略，朝向「技術自主化、維修在地化」策略目標邁進。

(工商 )