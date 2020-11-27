台航（2617）27日與台灣中油公司完成觀塘工業港長期港勤船勞務工作之議價作業，將以5艘新建拖船及2艘港勤提供25年長期服務，雙方預計近期內正式簽約。這是台航繼96年取得北部液化天然氣接收站25長期拖船勞務工作後，再次取得協助LNG船舶進出港之港勤船服務工作，將帶來穩定營收與獲利。

中油公司為配合政府能源轉型政策及台電大潭電廠興建新增燃氣機組之用氣需求，在觀塘工業區興建第三座液化天然氣接收站，將興建2座LNG專用碼頭提供LNG船舶靠泊所需，預計2022年第三季完工啟用。

台航取得觀塘工業港長期港勤船勞務工作後，將提供5艘新建拖船及2艘港勤交通兼帶纜船，以便配合台灣中油公司要求進行相關港勤服務作業。

觀塘工業港長期港勤船勞務工作吸引國內七家廠商參與，台航公司憑藉著30多年來優異的LNG船舶拖帶經驗，以提供最適當的船舶設計配備、最優秀的船員船藝、最優質的後勤管理為目標，加上公司良好的獲利與負債比，獲得本案評選委員們的青睞，取得第一優先議價權利，並於今日順利完成議價作業。

台航公司表示，本案合約期限長達25年餘，營運期間對於公司獲利將有一定程度的助益，另會增加公司台幣收入，讓公司不用再去買台幣來支付員工薪資與國內開銷，最重要的是能與中油公司共同攜手達成政府能源轉型政策使命，為國人提供更佳的生活環境略盡棉薄之力。

(工商 )