台中市政府新聞局舉辦的「2020影視扎根-校園巡迴映演列車」，11/26圓滿落幕！今年不僅帶領專業的師資團隊走入台中市27所偏鄉國中小學校進行巡迴放映與影視教育講座，還特別邀請到國寶級放映師—林源樹帶來35釐米碳精棒膠卷放映機，於兩所校園進行放映。

另外，也規劃三支影視教育影片，邀請到荒野保護協會榮譽理事李偉文與魚可文創執行長文蓓蓓一同對談，讓無法到現場的同學、家長、觀眾也能有機會了解影像教育的重要性。

新聞局表示，透過多元角度探討生命根源與本質，藉由電影賞析，達到推廣電影文化的目地，引導學生能一同探索生命旅程中的奧妙、提升豐富自己的生命價值，擁有一顆柔軟、積極的心之外，也能尊重他人、關心周遭的環境與社會議題。

影視教育影片以「人與自己」、「人與他人」、「人與環境」三個方向為主軸，分別介紹兩部經典電影及兩部此次影視扎根活動的精選影片，藉由影視教育影片的引導，不僅讓觀眾在欣賞電影時有更深入的了解，也能在親子共同欣賞時有更多的交流及火花。

(工商 )