2版本安全準備試算。（林周義整理）

健保會今完成費率審議，將原本的11種試算方案收攝為2方案討論，其中1案為4.97％，另一案則是5.47-5.52％，支持數分別是19比12。若採微調的4.97％，後年的安全準備金將成負數，意即明年底又要重新討論費率調漲。若採費率較高的後者，則可連續幾年不必再調費率，但在疫情期間造成的財務壓力較大。

今日健保會計有38名委員出席，將原本的11種試算方案收攝為2方案討論，第1案為考量經濟因素，可確保明年底維持1個月安全準備的4.97％，第2案則是依2015年財務平衡及收支連動機制，試算出的5.47-5.52％。

經徵詢委員意見，第1案有18名現場委員及1名缺席委員支持，第2案則有12位委員支持，其餘8人棄權。健保會執行秘書周淑婉表示，今日是健保會費率審議歷史中，首度採取2案併陳的方式處理，主要是為了尊重各個委員的考量，以及經濟上的影響。

消基會副董事長吳榮達認為，疫情對社會的衝擊大，費率漲幅越低越好，訂在4.97％，後年安全準備雖然會不足一個月，明年底勢比又要討論費率，但卻能爭取其他健保改革的空間，如部分負擔、酒捐挹注健保等。若要維持明年底不討論費率調漲，費率就要高一些，但這樣對大家的衝擊就會太重。

台灣社區醫院協會理事長朱益宏則認為，若安全準備不能達到連續2年2個月的規定，形同破壞了2015年訂出的財務平衡及收支連動機制，因此醫界較傾向支持5.47-5.52％的版本，明年、後年都仍然可以有2個月安全準備，維持當初健保會的共識。

督保盟發言人滕西華表示，此次的2種方案可分為緩漲與一次調2種版本，若為4.97％，明年安全準備可維持1個月，但後年就不足，因此明年的這個時間又要討論漲保費。若為5.47-5.52％方案，明年、後年安全準備都足2個月，甚至到了2023年都不用調整費率。

滕西華表示，今日大家都對漲保費有共識，這一點是好事，比較可惜的是，她比較支持費率落在5.17％-5.24％之間，如此一來一樣可以2年不調費率，民眾、雇主也不會因為費率過高而吃不消。

她解釋，若採5.17％，到明年底為止可維持1.46個月的安全準備，後年則剩下0.73個月，但可藉由非保費的收入（如：菸捐）支應來補足，至少到了後年才需要討論調漲。而5.24％到了明年底可維持1.61個月，到後年底則可維持1.02個月，也是值得採納的選項。

據了解，除了這2案，亦有社保司所提，依年度平衡的概念來計算的「第3案」，分別是5.34％及5.37％，未被健保會採納。然而，健保會完成審議後，衛福部會做出何種考量還不清楚，今日的2案或其他方案都有可能，最終將由行政院拍板定出，政府依法需在明年元旦前做出最終決定。

(中時 )