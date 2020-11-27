嘉義市社區大學第十屆理事長陳小鯨（右）、校長江義雄（中）、常務理事傅大偉（左）提出臨時理監事會的會議紀錄。（廖素慧攝）

嘉義市社區大學第十一屆理事長江海提出第十屆、第十一屆理監事選舉選票。（廖素慧攝）

嘉義市社區大學第11屆理事長江海，遭檢舉選舉有瑕疵，市府不予核備，第10屆理事長陳小鯨及前校長江義雄27日開記者會，質疑江海當理事長的正當性，但江海表示，正在民事訴訟中，靜待司法調查，質疑卸任理事長及校長日前到社大影響公務的合法性。

陳小鯨表示，社大現有約90名會員，招生約3600名學員，今年1月18日理監事會改選，同時選出第11屆理事長江海，2月4日卸新任理事長交接，但有人向市府檢舉選票不合規定，市府不予核備，江海提起訴願被內政部不予處理，市府未頒發當選證書，要求重新辦理選舉。

陳小鯨說，依市府要求於11月4日召開第10屆第3次臨時理監事會，市府社會處官員指示由第10屆理監事籌備重新辦理選舉，因而11月24日他偕江義雄到社大，以備28日重辦選舉，但江海拒絕提供財務、預算、工作報告等資料，他們未干擾社大公務。

江海表示，市府認為選舉有瑕疵，依法應補正當天選舉的缺失，此次理監事會改選選票與第10屆理監事選票都未蓋社大圖章，豈非這2屆的選舉都有瑕疵？

江海說，已卸任的第10屆理監事召開的臨時會有法的效力嗎？他已向嘉義地方法院提起確認當選有效的民事訴訟，靜待司法結果。

市府社會處長林家緯表示，主管機關對人民團體核報的資料是審查及備查，很遺憾嘉義市社區大學發展協會此次選舉遭人檢舉，市府查核選票有瑕疵，因此不予核備，籲請社大內部共同討論解決，互相攻訐不利於社大發展，行政程序有瑕疵，就應依法補正。

(中時 )