適逢聖誕檔期到來，最應景的聖誕節IP角色企鵝家族Pingu來到誠品信義店啦！為慶祝Pingu迎接40週年，「Pingu企鵝家族40週年耶誕樂園限定店」特別祭出三大夢幻打卡點，今日起搶先登場的是店外6米高巨大Pingu充氣氣偶，以慵懶姿態坐在誠品信義店外，堪稱信義區聖誕節最搶眼的新地標！

12/1起，「Pingu的白色耶誕樂園」更打造了近3米高的禮物造型扭蛋機，上頭有著Pingu探頭和大家打招呼！扭蛋機內則提供13項超值周邊商品，其中特別賞除可獲得Pingu手機支架或造型杯墊外，還額外附上超應景的聖誕雪球，雪球內隨機裝入可愛的刺繡貼，扭完扭蛋後，別忘了到入口的右手邊與Pingu和好朋友海豹ROBBY的大型造型公仔拍張照，從店外到店內處處，怎麼拍都好拍。

「Pingu的白色耶誕樂園」更打造了近3米高的禮物造型扭蛋機。（圖／品牌提供）

而全台首間限定店「Pingu企鵝家族 40週年耶誕樂園限定店」12/1起至明年1/1於信義誠品一樓歡樂登場，以充滿耶誕氛圍的店裝、店內還有分別為125公分的Pingu及110公分的好友海獅ROBBY真實大小公仔拍照區及誠品信義店外最亮眼的6米高Pingu充氣氣偶，絕對是最不可錯過的打卡聖地。

搶先登場的是店外6米高巨大Pingu充氣氣偶，以慵懶姿態坐在誠品信義店外，堪稱信義區聖誕節最搶眼的新地標！（圖／品牌提供）

這次快閃店更限量推出「Pingu企鵝家族一番賞」！提供包含塗鴉椅墊、野餐墊、帆布袋、眼罩零錢包、陶瓷杯墊等6款市面上買不到的特製商品，其中A賞塗鴉椅墊，上頭有Pingu兄妹充滿童趣的塗鴉模樣，實用又可愛，無論大朋友小朋友都想擁有。

「Pingu企鵝家族一番賞」提供包含塗鴉椅墊、野餐墊、帆布袋、眼罩零錢包、陶瓷杯墊等6款市面上買不到的特製商品。（圖／品牌提供）

適逢聖誕檔期到來，最應景的聖誕節IP角色企鵝家族Pingu來到誠品信義店啦！（圖／品牌提供）

(中時新聞網)