為鼓勵各地方政府運用跨局處的合作模式整合在地資源，塑造具在地特色、宜居且永續發展的城市，國健署辨理「健康城市暨高齡友善評選」比賽，今年共有323件參選，經三階段評選後，淡水區公所以「淡水濃情 健康永續」榮獲全國唯一的「卓越獎」，今（27）天上午淡水區長巫宗仁自前副總統陳建仁手上獲頒獎座。

武宗仁表示，在面對新冠肺炎疫情，積極推動相關後疫情時期的防疫新生活運動，以及永續城市規劃與管理，增強居民凝聚力，共同創造社會、經濟、環境之永續經營，建設淡水成為永續發展的健康城市。

區公所表示，秉持著「老人的今天就是我們的明天，善待老人，就是善待明天的自己」的理念，推動以「關懷」為核心之永續發展，在「文化淡水、健康城市」的核心價值中結合聯合國永續發展指標三大面向，除了推動健康城市之外，更在延緩老化、長者照顧方面成果豐碩，並加強增進地區承受外在衝擊之容受力及復原力。

(中時 )