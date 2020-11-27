台灣基進黨立委陳柏惟先前曾放話，要1個打35個，但在今天立法院爆發衝突場面中，卻被國民黨立委林為洲架住脖子拉開，隨即滿臉通紅，不到3秒便狼狽退出推擠人群休息。宅神朱學恒則轉貼改編自漫畫《鬼滅之刃》的圖片酸陳柏惟。

宅神朱學恒在臉書轉貼改編自漫畫《鬼滅之刃》的圖片，「炎柱」煉獄杏壽郎是鬼殺隊的成員，擁有超過於常人的力量。第一張圖是對白「煉獄先生厲害多了！強多了！煉獄先生沒有輸，沒有讓任何人死掉」被改為「3Q先生厲害多了！強多了！3Q先生才沒有輸，沒有讓任何KMT擋住萊豬」；第二張圖「他戰鬥到了最後！守護到了最後！」變成「他和台灣民意戰鬥到最後！被35人痛扁到了最後」；第三張圖「是你輸了！煉獄先生才是勝者！」變成「是KMT和台灣人輸了，3Q先生和綠營才是勝者」。

陳柏惟先前稱要1打35，但今天狀況呈現出來，似乎不是這樣，陳柏惟被問到此事僅回說，「有沒有別的問題」。朱學恒也對此酸說，「35哥」表示有沒有別的問題，我也想關切一下他到底有沒有動那隻道具豬。

網友紛紛說，「好慘~臉都變形了〜」、「沒想到林為洲竟然曾是民進黨的街頭出身，薑還是老的辣。」、「年度最療癒，沒有之一。」、「被政治耽誤的諧音星，qqq」、「3Q之刃-無限搞笑篇？」、「林為洲：只有我一個人花3秒就解決你了好嗎？」

好哦。 不知道誰改的圖~~~ 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2020年11月26日 星期四

(中時新聞網)