中正路與華山路交口舊有警察宿舍地區，面積0.25公頃，彰化縣政府正在評估公辦都市更新。（吳敏菁攝）

拯救城市景觀有了大突破，彰化縣政府建設處除盤點急需更新區，為了提高民間投入自主更新的誘因，更大刀闊斧，新增容積獎勵的內容，包括新增期程獎勵，2年內申請，給予法定容積5％，留設街角開放空間、公共停車場等，也給予等額之容積獎勵，讓舊城活出新氣象。

彰化市和一些鄉鎮老舊破漏景觀，一直讓不少彰化人搖頭，幾十年了，不僅在原地踏步，被邊緣化恐怕越來越嚴重，都市更新包含了重建、整建和維護，讓舊城活出氣質，保留歷史軌跡，也擺脫破漏髒亂，提升人文生活環境是一大挑戰。

建設處代理處長陳威宏表示，為了活化彰化縣各都市窳陋地區，除了「都市更新建築容積獎勵辦法」已明確訂定容積獎勵計算方式及內容，彰縣府又額外增加期程獎勵，2年內提出申請實施更新者，給予法定容積之5％為獎勵容積。4年內提出給予4％，6年內提出給予3％。

此外，為了獎勵留出街角廣場，美化街道景觀，只要申請在基地範圍內留設無頂蓋街角廣場，將以申請依其實際留設面積，給予等額之容積獎勵。面積得達36平方公尺以上。設置公共停車位，經都市更新及爭議處理審議會審核認定有公益性及必要性，也給予等額之容積獎勵。

另外，針對各都計區發展情形，及縣政發展需求的一些公設公室和使用空間，訂所需設施項目、面積及區位等額外容積獎勵公告，使增額容積利益有效回歸公益使用。

建設處使用管理科長吳銘興表示，目前正在評估公辦都市更新地區，包含彰化市中正路蚵仔仁周邊，面積0.48公頃。中正路與華山路交口舊有警察宿舍地區，面積0.25公頃，已啟動都市更新先期調查規劃作業，企盼以都市更新方式活化舊城區，創造城市新風貌。

在容積獎勵的鼓勵下，彰化市孔子廟周邊、彰化後火車站等區也都有民間自主研擬準備提出都市更新。

(中時 )